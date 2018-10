Al Policlinico mancano i parcheggi: “Migliaia di multe a medici e infermieri”

Catania . Il sindacato: “Invece di prendere servizio il personale vaga per trovare posti auto, per giunta a pagamento”

CATANIA – “Migliaia di multe nei parcheggi del Policlinico. Con l’arrivo dei dipendenti delle unità operative del Vittorio Emanuele, i parcheggi risultano insufficienti per circa quattro mila unità, una vicenda delicata perché pare che, solo da aprile, con l’apertura del padiglione 8, siano state evase migliaia di contravvenzioni ai danni dei dipendenti dell’ospedale che non trovano posto per recarsi al lavoro”. A lamentarsi della situazione che si è venuta a creare nella struttura ospedaliera catanese è il sindacato Fsi-Usae.

“Nonostante le riunioni con la direzione, gli impegni presi, le cose non sono cambiate. Ribadito che il parcheggio di proprietà dell’azienda dovrebbe essere gratuito e disponibile ai dipendenti in servizio, il problema serio, che pare proprio incomprensibile per questi amministratori, è che ai dipendenti va garantita la possibilità di parcheggiare su tutti gli stalli (anche a quelli riservati all’utenza dunque), per garantire il cambio a ogni turno nelle sale operatorie, nelle terapie intensive, nelle cardiologie, nelle rianimazioni, ecc. Sarebbe paradossale che i pazienti ricoverati fossero costretti ad aspettare che infermieri, medici, tecnici, fisioterapisti, ostetriche e personale di supporto, trovino lo spazio per parcheggiare e prendere servizio”.

Il segretario territoriale della Fsi-Usae (Federazione sindacati indipendenti della confederazione Unione sindacati autonomi europei), Calogero Coniglio, punta il dito contro il mancato intervento dell’azienda “e la delibera di concessione del parcheggio alla Eco–Tourist che sarebbe tutt’altro che chiara, in quanto questa scelta si è rivelata uno strumento per far cassa, soprattutto a spese dei dipendenti dell’azienda ospedaliera, ma anche dei pazienti che si recano presso l’importante area della Policlinico. Se la finalità era quella di decongestionare il traffico e favorire la circolazione al’interno del policlinico, si può dire che l’obiettivo non è stato raggiunto”.

Fsi-Usae chiede che le multe siano “immediatamente annullate le multe e che il personale dipendente venga autorizzato a parcheggiare negli spazi dedicati all’utenza gestiti dall’Eco–Tourist”.