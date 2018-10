BELPASSO (CATANIA) – Incidente stradale ieri sera intorno alle 22 sulla strada statale 121, in territorio di Belpasso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò per mettere in sicurezza le due auto coinvolte, una delle quali era finita in una scarpata.

Gli occupanti di entrambi i veicoli, due ragazzi e una donna, sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del 118.