Turismo, operatori siciliani esclusi a Rimini

PALERMO – Il Movimento 5 stelle “chiede conto e ragione della incresciosa vicenda agli assessori regionali delle Attività produttive e del Turismo, Mimmo Turano e Sandro Pappalardo: alla ‘Ttg Travel Experience’, il più importante marketplace business to business d’Italia – affermano i deputati all’Ars Giancarlo Cancelleri e Nuccio Di Paola – di fatto gli operatori turistici siciliani sono rimasti esclusi dallo stand della Regione Siciliana”.

“Ad oggi – aggiungono – non sappiamo se chi doveva essere il principale invitato alla manifestazione sia stato emarginato per colpa della burocrazia o della mancanza di coordinamento e comunicazione fra gli assessorati, ma il risultato è che malgrado le foto fuorvianti pubblicate sulla pagina del presidente della Regione Musumeci, gli operatori siciliani, giustamente infuriati, sono stati relegati in uno spazio adiacente allo stand della Regione, messo a disposizione dagli organizzatori della fiera”.

“Per avere spiegazioni sulla vicenda – conclude la nota – nei prossimi giorni il M5S farà richiesta di audizione degli assessori Turano e Pappalardo in seduta congiunta tra la quinta commissione Turismo e la terza Attività produttive.