Sicilia, è ancora allerta meteo. A Catania le scuole restano chiuse

CATANIA – Continuerà anche domani il maltempo in Sicilia, la protezione civile regionale ha diramato un nuovo allerta meteo arancione. Da oggi pomeriggio la pioggia cade senza interruzioni su tutta l’Isola. Visto il permanere delle condizioni di allerta arancione, il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con la Prefettura, ha disposto la chiusura delle scuole del Comune di Catania anche per la giornata di domani.

La pioggia ha causato disagi nel Messinese. Sull’autostrada A18 Messina-Catania all’altezza della frana di Letojanni allagata, un fiume di acqua e fango che si è riversato sulla sede stradale mettendo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti. “All’uscita di una galleria è presente una forte cascata di acqua dalla volta. Sono numerose le segnalazioni giunte al Codacons da parte di cittadini siciliani arrabbiati.E nei prossimi giorni si annunciano altre forti piogge” scrive in una nota l’associazione dei consumatori.

“Occorre intervenire subito per mettere in sicurezza ed effettuare i necessari controlli su una rete autostradale ad alto rischio – afferma il Codacons – Il Cas deve intervenire immediatamente per evitare conseguenze peggiori. Se necessario, si chiuda al traffico l’intero tratto autostradale”.

L’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’ufficio legale Codacons Sicilia, a seguito delle segnalazioni ricevute, depositerà un esposto alla Procura di Messina. “Non vogliamo assistere a una tragedia annunciata”.

Pioggia intensa a Palermo e strade allagate anche nel Palermitano. Segnalati disagi alle fermate del tram in via Leonardo da Vinci nel capoluogo. A Partanna Mondello i residenti dei piani terra temono di passare un’altra notte a svuotare gli appartamenti, come già accaduto ad agosto e a settembre. Allagamenti anche nel borgo marinaro di Mondello e in via Ugo La Malfa. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.

Secondo i meteorologi per domani è prevista una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, anche con 51 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra i 18° e i 22°. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.