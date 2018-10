Riposto, studente spacciava erba al liceo

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 18enne della provincia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, studente dell’Istituto tecnico nautico statale Luigi Rizzo, è stato sorpreso a Riposto mentre era in contatto con altri ragazzi del Liceo di scienze umane Michele Amari, in possesso di 20 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, nascoste all’interno di uno zaino e fiutate dal pastore tedesco “Auro”.

Il pusher nella tasca del giubbotto aveva 60 euro. Nella sua casa i militari hanno trovato altri 30 grammi di marijuana. La droga e il denaro sono stati sequestrati.