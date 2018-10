Produceva marijuana e la vendeva ai clienti della sua sala giochi

BIANCAVILLA (CATANIA) – Un uomo di 30 anni, titolare a Biancavilla (Catania) di una sala giochi, è stato arrestato dai carabinieri che l’hanno sorpreso a irrigare una piantagione di canapa indiana – una ventina di piante del tipo “Orange Bud” – in un suo fondo agricolo di Contrada Croce al Vallone.

I carabinieri hanno anche sequestrato 300 grammi di marijuana già essiccata e pronta a essere dosata e posta in commercio Nella sua sala giochi i carabinieri ne hanno trovati altri 500 grammi, che sarebbero stati piazzati ai clienti. Il 30enne è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.