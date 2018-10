Dipendenti del Bellini in sciopero: “Non si può lavorare senza stipendio”

CATANIA – “Non si può lavorare senza percepire lo stipendio per due mesi, per non parlare degli arretrati contrattuali, dei fondi di istituto e delle ore aggiuntive di insegnamento accumulate dal 2014 a oggi. Per questo le rappresentanze sindacali dell’istituto hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione”. Antonella Distefano, Flc Cgil Catania, e Graziamaria Pistorino, Flc Cgil Sicilia, annunciano lo sciopero per i circa 100 lavoratori dell’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania.

“La cosa è ancora più grave – aggiungono le sindacaliste – se si considera che si tratta di un problema di liquidità e non di mancanza di fondi. Le risorse, infatti, sono state stanziate dallo Stato, dal Comune e dalla città metropolitana, ma non erogate”.

“È indispensabile – continuano Distefano e Pistorino – porre immediatamente rimedio a questa situazione diventata insopportabile per i lavoratori e le loro famiglie. Ci auguriamo pertanto che gli enti competenti facciano quanto dovuto per ristabilire la normalità. Viceversa saremo costretti a passare dall’agitazione allo sciopero, una strada che fino ad oggi abbiamo scartato, con grande senso di responsabilità per non creare disagi agli studenti, ma che nei prossimi giorni saremo pronti a percorrere”.