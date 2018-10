Catania: blitz delle forze dell’ordine, scattano multe per migliaia di euro

CATANIA – Blitz della polizia di Catania nel quartiere San Berillo Vecchio: scattate multe per oltre 17.000 euro. Sono state identificate 19 persone e controllati 139 veicoli, con 49 contravvenzioni per automobilisti sprovvisti di assicurazione e per uso del telefono durante la guida.

La guardia di finanza ha inoltre fatto irruzione in diversi negozi, contestando ulteriori sanzioni, per un totale di 4.500 per mancata emissione di scontrino fiscale.