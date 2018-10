PALERMO – Due agenti di polizia municipale sono stati aggrediti ieri sera da un venditore ambulante di caldarroste di 23 anni e dal padre nel corso di un controllo. L’aggressione è avvenuta in via Scarlatti a Palermo. I due agenti stavano controllando i documenti dell’ambulante quando il giovane ha picchiato gli agenti. I due vigili urbani sono stati portati al pronto soccorso la prognosi è di sette giorni per entrambi. I vigili urbani sono stati soccorsi oltre che dai sanitari del 118 anche dagli della polizia dello Stato. I due ambulanti sono stati bloccati e oggi saranno giudicati per direttissima. “I problemi sulla scurezza degli agenti in servizio sono al centro delle nostre rivendicazioni – dice Nicola Scaglione segretario provinciale del sindacato Csa – Vanno bene le body cam, ma bisogna fare di tutto per prevenire queste aggressioni. Quindi gli interventi devono essere coordinati in modo che gli agenti siano sostenuti da altri colleghi nel corso di alcuni delicati servizi”.