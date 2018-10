Minacce al procuratore Amedeo Bertone “Non mi fermo, vado avanti nel lavoro”

CALTANISSETTA – Una busta con un proiettile indirizzata al procuratore capo di Caltanissetta, Amedeo Bertone, è stata intercettata al Palazzo di giustizia della città nissena. Il magistrato è titolare di diverse inchieste delicate come quella sul cosiddetto ‘sistema Montante’ e sulle stragi di Palermo. Sull’episodio apre un’inchiesta la Procura di Catania, competente per territorio. A seguito delle minacce è stata rafforzata la scorta assegnata al procuratore Bertone. La replica del magistrato: “Non mi fermo, vado avanti nel lavoro, con tutto il mio ufficio”.

La busta era stata aperta tre giorni fa dallo stesso procuratore Amedeo Bertone. La missiva però sarebbe arrivata almeno un giorno prima nella sua segreteria, ma lui non avrebbe aperto la posta perché in quei giorni impegnato in alcuni interrogatori. Le prime indagini sono state eseguite dalla squadra mobile della Questura di Caltanissetta, ma un’inchiesta è stata subito aperta dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. La tempistica della arrivo della lettera mette in correlazione, almeno temporale, le minacce al Pm Bertone a quelle al presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava, che ha ricevuto quattro giorni fa una busta con un proiettile.

“Al procuratore Amedeo Bertone abbiamo espresso la nostra stima e la nostra solidarietà – spiega il presidente dell’Antimafia siciliana Claudio Fava – E’ chiaro che in Sicilia c’è un clima ostile contro chi tocca i nervi scoperti del sistema di potere e delle sue collusioni mafiose. E questo ci preoccupa molto”.

Alle fine di settembre un’altra busta con un proiettile era stata spedita alla procura di Agrigento indirizzata al procuratore Luigi Patronaggio che aprì un’inchiesta contro il ministro Salvini per il caso della nave Diciotti.