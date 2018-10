In auto un carico di cd e dvd contraffatti

Catania . Posto di blocco in via Garibaldi: sequestrati 8.000 dischi illegali. Denunciato un senegalese

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un senegalese di 28 anni, per riproduzione e commercializzazione illecita di dvd. Durante un posto di controllo in via Garibaldi, i militari hanno imposto l’alt a una Peugeot 307 condotta dal 28enne che insieme a un complice stava trasportando circa 8.000 cd e dvd contraffatti, contenenti riproduzioni di opere cinematografiche e musicali. La merce, del valore al dettaglio di circa 25.000 euro, è stata sequestrata.