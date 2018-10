Catania: molesta ragazza in strada, passanti intervengono e lo bloccano

In via Marchese di Casalotto una giovane palpeggiata e presa a calci e pugni nel tentativo di rapinarla: in manette tunisino di 23 anni. La polizia: “Un plauso ai cittadini”

CATANIA – Un tunisino di 23 anni, Malek Kacem, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania dopo che, per strada, ha dapprima palpeggiato una ragazza, che ha anche preso a calci e pugni tentando di rapinarle la borsa che portava a tracolla. Alcuni passanti, attirate dalle urla delle vittima e la stessa ragazza l’hanno inseguito, bloccato e poi chiamato la Polizia.

E’ accaduto domenica scorsa intorno alle 6.40 del mattino in via Marchese di Casalotto, nei pressi della Stazione Ferroviaria Centrale. L’extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno essendo entrato in Italia nel 2010 ancora minorenne, è accusato di violenza sessuale e tentativo di rapina.

In una nota in merito all’episodio la Polizia di Stato ha espresso “un vivo plauso ai cittadini, che con sprezzo del pericolo e senza esitare si sono posti all’inseguimento dell’aggressore consegnandolo all’autorità preposta per il decorso della legge”.

“Gli stessi – conclude la nota – hanno dimostrato profonda fiducia nelle istituzioni, un senso civico esemplare e un rispetto e considerazione delle donne encomiabile che deve essere di esempio per tutti”.