Catania, domani scuole chiuse

A causa dell’allerta meteo arancione, il sindaco emana l’ordinanza per la sospensione delle lezioni

CATANIA – Come misura di prevenzione dell’allerta meteo “arancione” previsto per domani 12 ottobre, il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con la prefettura, ha disposto la sospensione delle lezioni scolastiche a Catania.

L’ordinanza del Sindaco, al momento in fase di preparazione, verrà diffusa anche tramite i social e il sito web istituzionale e gli organi di stampa.

Il sindaco di Catania, in qualità di sindaco della città metropolitana, in queste ore sta ascoltando i sindaci dei Comuni limitrofi per comprendere se saranno adottate gli stessi provvedimenti.