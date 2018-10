Catania, discarica a cielo aperto a Nesima

CATANIA – I poliziotti del commissariato di Nesima hanno sequestrato una vasta area, utilizzata in tempi pregressi per la costruzione di una tratta della metropolitana, ormai in stato di abbandono e trasformata in discarica a cielo aperto.

All’interno del terreno sono stati trovati un cumulo di pneumatici utilizzati dai veicoli di cantiere, materiale plastico del tipo “new jersey” in stato di degrado, vari blocchi cementizi, macchinari da lavoro ormai arrugginiti dai quali vistose perdite di liquido si riversavano sul suolo, grossi silos in ferro e alluminio e alcune auto abbandonate. Presenti anche alcuni container adibiti a servizi igienici che però non prevedevano altro sistema di scarico se non quello diretto al suolo.

Da accertamenti effettuati tramite l’Ufficio Ecologia del Comune di Catania, si è appurato che la ditta che utilizzava l’area, prima di abbandonarla, non risultava essere mai stata in possesso di autorizzazione allo scarico di acque reflue.