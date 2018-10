“E questo ponte sarebbe sicuro?”

AGRIGENTO – “Dopo la nostra segnalazione del ponte della statale 640 in contrada Caos gravemente danneggiato, l’Anas ha dichiarato che si tratta solo di un degrado superficiale, che non pregiudica la stabilità. Ci auguriamo che sia vero”. I dubbi di Mareamico non sembrano così infondati, a guardare le foto e il video che l’associazione ambientalista di Agrigento sta diffondendo.

“Lungi da noi l’ipotesi di contestare professionisti esperti di un settore così specialistico, ci auguriamo di non trovarci innanzi a un caso in cui il degrado è pregiudizievole per la sicurezza. Anche per il viadotto Morandi a Genova dicevano che non appariva compromessa la sicurezza: e poi sappiamo tutti come è finita. In ogni caso, alla luce delle nostre immagini e del nostro filmato, appare molto difficile dichiarare che sia tutto a posto e stare tranquilli”, aggiunge l’associazione “E comunque i lavori, sempre secondo quanto annunciato dall’Anas, sono stati inseriti nella programmazione per gli interventi di manutenzione straordinaria”.