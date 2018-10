Sony conferma: “Ci sarà la Playstation 5”

Non uscirà prima del 2020, ma già se ne parla. La nuova Playstation 5 potrebbe però essere già anticipata nel febbraio del 2019 per essere poi svelata in via definitiva in occasione dell’E3, la fiera di Los Angeles di giugno.

“Direi che a questo punto è necessario avere un hardware di nuova generazione”, ha detto Kenichiro Yoshida, amministratore delegato di Sony, pur non citando espressamente la console. Alcuni sostengono che potrebbe arrivare sul mercato anche nel 2021, altri invece per il Natale 2019.