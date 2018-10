Catania, nuovo cda Amt già al lavoro

Insediati i vertici dell’azienda municipale trasporti. Il presidente Bellavia: “Servizio centrale per lo sviluppo sostenibile della città”

CATANIA – Si è insediato nella sede dell’Amt spa il nuovo consiglio di amministrazione della società municipale dei trasporti dopo la nomina effettuata dal sindaco Salvo Pogliese per conto del socio unico Comune di Catania.

Il consiglio, per una durata triennale, sarà composto dal presidente Giacomo Bellavia, 36 anni, avvocato esperto di diritto societario e commerciale, dottore di ricerca in diritto privato dell’economia, e dai consiglieri Serena Spoto, 38 anni, mamma di due figlie, avvocato nello studio Trantino, e Agata Parisi, 31 anni, imprenditrice, amministratore di una impresa operante nel settore dei servizi e trasporti di igiene ambientale.

“Lavoreremo, con umiltà e passione, per contribuire, in completa sinergia con il Comune di Catania e la Regione Siciliana, e insieme ai funzionari e ai dipendenti dell’azienda, a rendere più efficiente e vicino alle esigenze della cittadinanza il fondamentale e strategico servizio di trasporto pubblico urbano, consapevoli della centralità di tale servizio in un’ottica di sviluppo sostenibile della città – dichiarano i nuovi componenti del consiglio di amministrazione -. La nostra sfida è fare dell’Amt il perno della mobilità sostenibile urbana della nostra città e dell’area metropolitana”.