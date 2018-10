La terra trema ancora nel Catanese. Biancavilla chiede stato di calamità

BIANCAVILLA (CATANIA) – Alle 21.54, la terra ha tremato ancora a Biancavilla. I sismografi dell’Ingv hanno registrato una nuova scossa di magnitudo 2.5 avvertita distintamente nello stesso dagli abitanti dei Comuni interessati dal sisma di magnitudo 4.8 avvenuto sabato scorsa.

Stamattina le scuole comunali di Biancavilla resteranno chiuse in attesa di una ricognizione completa e definitiva dopo le scosse di terremoto di ieri. Il sindaco, Antonio Bonanno, ha firmato la relativa ordinanza. Non sono interessati dall’ordinanza l’Istituto Comprensivo “Antonio Bruno” e il Secondo Circolo Didattico plesso via “Dei Mandorli” ed il cosiddetto plesso della Scuola per l’Infanzia “Cielo Stellato”, che rimarranno regolarmente aperti.

“Siamo in costante contatto con i massimi vertici istituzionali della Regione – ha aggiunto Bonanno – e, intanto, il centro operativo Comunale resta permanentemente attivo. Intendo rassicurare i miei concittadini che nessun alunno entrerà in classe se non dopo avere ripristinato le dovute e necessarie condizioni di agibilità. I doppi turni saranno inevitabili”.

Il Comune ha anche avanzato alla Regione la richiesta di “riconoscimento dello stato di calamità naturale” alla luce dei danni causati dall’evento sismico”. Una deliberazione formalizzata oggi dalla Giunta comunale e consegnata questo pomeriggio all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, giunto a Biancavilla. “Il Governo regionale farà la sua parte”, ha spiegato l’Assessore della giunta guidata da Nello Musumeci.

Ieri il deputato regionale Giancarlo Cancelleri del M5s è stato contattato dal vice premier Luigi Di Maio che ha chiesto attenzione ai territori colpiti dal sisma. “Luigi Di Maio mi ha detto che il governo è pronto a fare una misura speciale, qualora ci fossero dei danni alle abitazioni. Nei vari Comuni sono oltre 500 i cittadini che hanno chiesto ai loro sindaci di controllare le loro abitazioni perché sono spuntate delle crepe. Nel decreto emergenza, Luigi Di Maio si è impegnato ad inserire, se serviranno, misure speciali per dare una risposta immediata”.

“Di Maio mi ha allertato, chiedendomi – continua Cancelleri nel suo messaggio divulgato via Facebook – di fare un monitoraggio nelle maggiori città colpite, cioè Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Paternò. Ho chiamato i quattro sindaci. Quelli di Paternò e di Biancavilla mi hanno manifestato la preoccupazione per lo stato delle loro scuole. E i sindaci non vanno lasciati soli, ma fare squadra”.