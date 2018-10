Catania, nigeriano picchiato per 7 euro

CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania ha arrestato il cittadino nigeriano Lamin Janko, 20 anni, per rapina aggravata in concorso e lesioni.

Intorno alle 14.30 i poliziotti che stavano pattugliando le viuzze del quartiere San Berillo Vecchio hanno udito delle urla di dolore provenienti da uno dei vicoli della zona: scesi immediatamente dall’auto, gli agenti si sono imbattuti in un giovane di colore, a terra e sanguinante, che urlava per attirare l’attenzione. Attorno a lui altri tre giovani, anche loro stranieri.

La vista dei poliziotti ha subito innescato un fuggi fuggi generale che, però, non ha dato scampo a Janko che è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

La vicenda è stata presto ricostruita: il terzetto aveva violentemente picchiato e rapinato del portafogli, contenente appena sette euro, il giovane stesso a terra, un nigeriano richiedente asilo.

Il portafogli, con ancora il denaro dentro, è stato trovato dagli agenti nel risvolto dei jeans indossati dal rapinatore bloccato, un cittadino nigeriano senza fissa dimora, con a carico precedenti per violenza sessuale e lesioni, presente in Italia già dal 2014 e provvisto di permesso di soggiorno per motivi umanitari.