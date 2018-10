MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato un pusher ventenne che stava percorrendo in auto via S. Ten. Cantone. Vedendo la pattuglia ha eseguito una manovra per evitare il controllo e dileguarsi.

I militari lo hanno inseguito e bloccato. In macchina c’erano 10 grammi circa di cocaina e 2 grammi di marijuana. Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari.