La pioggia non ha mica finito

Da mercoledì in Sicilia un nuovo peggioramento del tempo

“Prima parte della settimana all’insegna del tempo tutto sommato discreto, con temperature miti di giorno, mentre da mercoledì è previsto un peggioramento per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna”. Sta per tornare la pioggia, secondo i meteorologi di 3bmeteo.com.

“L’alta pressione in rinforzo sul Baltico contrasterà con un’ampia ruota di bassa pressione di provenienza atlantica. Lo spostamento dei massimi sull’Europa nordorientale consentirà a un fronte nuvoloso di raggiungere le nostre regioni, coinvolgendo in particolare i versanti occidentali italiani. Piogge e qualche temporale, talora di forte intensità, potranno interessare Nord Ovest, Sardegna e Toscana per poi estendersi a Lazio e Sicilia”.