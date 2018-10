CATANIA – La destra catanese cerca casa e s’incontra per capire se basta un monovano o se serve una soluzione più articolata, capace di soddisfare le esigenze di una comunità variegata e militante. C’è grande voglia di mobilitazione ed è solo un caso che il luogo scelto, il teatro tenda della terrazza Ulisse alla circonvallazione di Catania, evochi la mobilitazione delle truppe cammellate autonomiste di lombardiana memoria.

La scusa? Un libro, “Che significa oggi essere di destra? – Alla ricerca di un popolo disperso e di una nazione negata”, scritto dall’ex parlamentare di An Marcello De Angelis e che in pochi hanno letto, per loro stessa pubblica ammissione.

Un dibattito moderato dal professore di diritto costituzionale dell’Università di Catania, Felice Giuffrè, un tempo capostipite dei giovani del Fronte della Gioventù, al quale ha preso parte anche sindaco Salvo Pogliese, 45 anni all’anagrafe e 31 di militanza politica nella destra catanese. Un incontro che ha certificato, qualora servisse, che la destra a Catania, nonostante il momento storico favorevole, non ha un contenitore e un simbolo comune in cui riconoscersi.

La sala è piena e attenta. A tratti l’incontro è sembrato una rimpatriata di reduci politici della prima e della seconda Repubblica, un simposio appassionante quanto, all’apparenza, privo di contenuti solidi su cui costruire un futuro per chi, di fatto, in questi anni si è visto espropriare persino di lessico e di concetti che appartenevano ai militanti della ex Fiamma e che oggi sono propaganda per Lega e M5s.

Eppure l’intervento dell’ex parlamentare Enzo Trantino, lucidità di un rampante quarantenne nella corazza di un ottuagenario, è sembrato lucido e indicativo. Parla da padre nobile, che vede nei giovani una risorsa di idee e di energia. “Combattenti sì, reduci mai. Non voglio essere la favola del c’eravamo, perché è un atteggiamento non produttivo – spiega alla platea con il consueto piglio sicuro del principe del foro – Nel quadro politico attuale la destra sociale è come il pastorello “sperdato” (stupefatto, ndr) del presepe: aspettava la Cometa e quando è arrivata si è addormentato”.

Le ragioni del mancato protagonismo, secondo Trantino, vanno ricercate “nel paurismo e nel pauperismo”. “Il primo è radicato nel Nord del Paese, dove tutti hanno paura di tutto. Salvini lo ha ben compreso e parla alla pancia di chi teme l’immigrazione, la violenza e la crisi economica con i nostri temi retorici (“Dio, patria e famiglia”) riverniciati di contenuti – sottolinea – Il pauperismo, invece, appartiene al Sud. Il M5s sta facendo quello che faceva la Democrazia Cristiana: le promesse, i favori, l’Eca (ente comunale assistenza), chiamateli come volete, reddito di cittadinanza, sussidio. Insomma tocca le corde del disagio sociale, che non si vince con la retribuzione momentanea e forfettaria a termine. Siamo alla vigilia di un fenomeno di protagonismo. La nostra gente guarda con simpatia Salvini e quando dopo le elezioni europee scoppierà la crisi di governo in Italia, la Lega tornerà alla casa madre della destra. Stavolta dobbiamo farci trovare preparati”.

Tra i partecipanti al dibattito, tra gli altri, anche l’ex assessore Fabio Fatuzzo, il leader di Forza Nuova Giuseppe Bonanno Conti, Angelo e Ciccio Sicali di #DiventeràBellissima, ma anche il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, i giovani di Forza Italia, Luca Scrofani e Dario Moscato, Luciano Zuccarello e Stefano Coco di Fratelli d’Italia.

In questi giorni il senatore Raffaele Stancanelli e il presidente Nello Musumeci, insieme al nucleo storico dei fondatori di #DiventeràBellissima, il movimento civico che raccoglie un’ampia parte del mondo politico dell’ex An, stanno ragionando sul futuro della loro formazione politica in vista delle elezioni europee. A novembre ci sarà il congresso del partito e certamente in quella sede alcuni nodi verranno sciolti. Fratelli d’Italia, invece, per voce del suo leader Giorgia Meloni, ha dato ampia disponibilità alla formazione di una federazione di partiti e di liste civiche per ricreare un grande contenitore di centrodestra.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti