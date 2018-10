“Ah, sei nera? Potresti far schifo ai clienti”

VENEZIA – “Non voglio persone di colore nel mio locale, potrebbe fare schifo ai clienti”. Con questa motivazione sarebbe stata respinta la ventenne Judith Romanello durante un colloquio di lavoro a Venezia.

Il ristoratore ha incontrato la ragazza nata a Haiti ma cresciuta in Veneto dopo l’adozione, per poi respingerla. E lei lo ha denunciato pubblicamente in un video su Facebook: “Non è la prima volta che vengo scartata ai colloqui per il colore della mia pelle. Che schifo: nel 2018 devono ancora succedere queste cose?”. Judith ha poi ricevuto le scuse dal sindaco Luigi Brugnaro a nome di tutta la città.