ADRANO (CATANIA) – Dai domiciliari al carcere. Aggravamento della pena per un trentenne di Adrano, Mario Lucifora, per aver violato più volte le prescrizioni del giudice evadendo da casa. Pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, ai domiciliari per stupefacenti, era stato già notato fuori dalla propria abitazione; il 22 settembre scorso è stato beccato di nuovo e per lui è scattato il carcere.