PALERMO – Il cosiddetto “re dei detersivi” a Palermo, Giuseppe Ferdico è stato condannato a tre mesi, pena sospesa per omesso versamento dell’Iva. Per il commerciante, assolto dall’accusa di mafia in primo grado, è sotto processo in appello per lo stesso reato è questa la prima condanna della sua carriera. La sentenza è stata emessa ieri è del giudice monocratico Giuseppe Marrone, della terza sezione del tribunale, che ha accolto le richieste del pm Cristina Ricco. Il legale dell’imputato, Roberto Tricoli, farà ricorso in appello.