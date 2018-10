Fermato l’incappucciato che terrorizzava farmacie e supermercati catanesi

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato il trentenne Salvatore Santoro per rapina. Utilizzando uno scooter Aprilia Scarabeo (rubato a Taormina) avrebbe compiuto o tentato 5 colpi nella provincia di Catania, irrompendo con pistola e passamontagna e impossessandosi dell’incasso sotto la minaccia dell’arma.

Tre le rapine messe a segno e due quelle tentate: il 12 aprile scorso al supermercato A&O di via Luigi Orlando a Giarre; 13 aprile al supermercato Decò di via Mazzini a Santa Venerina; il 13 aprile al supermercato MD di via Alcide De Gasperi a Zafferana Etnea; il 16 aprile la rapina fallita alla farmacia Patanè di Acireale, frazione di Scillichenti (fuggito per la pronta reazione di uno dei titolari); il 16 aprile il colpo tentato alla farmacia Savoca di via Enrico Toti a Riposto, frazione di Carruba (scappato perché non è riuscito a sfondare la porta d’ingresso chiusa a chiave dai titolari).

I militari lo hanno individuato attraverso le immagini registrate dalle telecamere attive nelle zone e le diverse testimonianze. Il giovane è così finito nel carcere catanese di Piazza Lanza.