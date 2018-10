Dodici milioni per i disabili siciliani

L’assessore regionale Razza: “Ecco come verranno distribuiti”

PALERMO – Secondo l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza “sono in tutto circa 12 milioni di euro le risorse inutilizzate del quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-2013 che il governo Musumeci ha deciso di destinare al mondo della disabilità e al potenziamento dei servizi della rete sanitaria in Sicilia”.

Previsti 8 milioni e 630 mila euro alle Aziende sanitarie provinciali per attivare i punti unici di accesso e garantire funzionalità al sistema dell’assistenza ai disabili. “Altri 3,4 milioni dei fondi sbloccati dal Qsn saranno impiegati invece su due diverse linee di intervento – aggiunge Razza -: la formazione degli operatori impegnati nelle cure domiciliari e l’informatizzazione delle cartelle cliniche, con l’attivazione, già avviata, del fascicolo sanitario elettronico, per consentire al cittadino di avere sempre con sé la propria documentazione sanitaria in formato digitale, senza alcun documento cartaceo, disponibile su tutto il territorio nazionale”.