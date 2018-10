CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il pusher 21enne Davide Strano durante un servizio antidroga nel quartiere di San Cristoforo. All’angolo tra via Della Concordia e via Alogna lo hanno notato mentre prendeva contatti con alcuni acquirenti, per poi cedere loro alcune dosi di marijuana. Quando lo hanno perquisito ne hanno trovate 14.