Governo ferma inceneritore messinese: “Vittoria epocale dei cittadini”

PALERMO – “Lo stop del Consiglio dei ministri all’inceneritore della Valle del Mela è un fatto epocale e una vittoria del governo del cambiamento”. Così il gruppo parlamentare del M5s all’Ars, commenta la delibera di ieri sera sulla realizzazione di un inceneritore all’interno della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, a 6 km da Milazzo, in provincia di Messina.

“E’ un risultato dei cittadini – proseguono -, frutto del lavoro degli attivisti, dei meet up, dei portavoce del M5s, delle associazioni ambientaliste, dei tecnici e di quanti in questi anni si sono battuti in difesa dei diritti: alla salute e alla tutela dell’ambiente. Questo dimostra che finalmente i cittadini hanno un interlocutore serio a Roma, che c’è un governo capace di ascoltare le istanze e le preoccupazioni, che non lascia soli i sindaci, che ha a cuore la salute delle persone e la tutela dell’ambiente, che traduce in fatti e atti concreti le richieste provenienti dai territori e che è capace di dare risposte serie e concrete in tempi rapidi”.