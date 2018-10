Micciché show alla Leopolda di Faraone “Per battere M5s e Lega serve un hacker”

Il coordinatore regionale di Forza Italia alla convention dei renziani a Palermo: “Alleanza con Salvini? No, punto e basta”

Show di Gianfranco Miccichè alla Leopolda siciliana in corso a Palermo. Il coordinatore regionale di Forza Italia accetta l’invito del senatore Dem Davide Faraone e partecipa alla convention siciliana dei renziani. “Sono qui per cortesia, mi hanno invitato e ho risposto per educazione”. Formalmente Micciché esclude che la sua presenza alla Leopolda siciliana abbia un significato politico.

Ma nel suo intervento lascia aperta la porta delle alleanze programmatiche. “Con Salvini non andiamo, punto. Almeno io e tanti altri la pensiamo cosi.Proviamo a evitare di odiarci tra noi, proviamo a trovare soluzioni comuni. Non credo sia facile, siamo pronti a seguire gli eventi nazionali anche qui in Sicilia nonostante credo sia difficile. Forza Italia e Pd hanno perso tanto perché si sono massacrati al loro interno. La gente è stufa delle liti. Proviamoci in Fi e nel Pd”.

Tra gli ospiti anche Pierferdinando Casini e Lorenzo Guerini, ai quali Micciché si rivolge con la sua solita verve. “Guerini… Ogni volta che dici siamo europeisti perdiamo mille voti”, ha aggiunto Miccichè. E spiega: “Noi tre siamo troppo vecchi, questa è la verità. Ragionare ancora su vecchi schemi, chi fa il segretario del Pd, è sbagliato”.

Risposta lapidaria a chi gli chiede una soluzione per battere M5s e Lega. “Penso che non servano né Berlusconi né Renzi, per sconfiggere la Lega e il M5s, serve qualcosa di nuovo, un hacker”

“Questi hanno capito tutto, se ne fottono bellamente e apertamente dello spread, dei mercati, del deficit e dell’Europa. Hanno trasgredito, sono troppo forti – continua – Cosa succederà? Io lo so, il presidente Mattarella entrerà in difficoltà e non gli firmerà questa manovra. Risultato? La fine del mondo, si tornerà a votare e prenderanno l’80%”.