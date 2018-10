Maltempo in Calabria, morti madre e figlio

ROMA – I corpi della mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell’ondata di maltempo sono stati ritrovati dai vigili del fuoco. Le vittime, Stefania Signore e il figlio di sette anni, sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. I corpi erano a una cinquantina di metri l’uno dall’altro.

Nel corso della notte era stato il marito della donna, Stefania Signore, ad avvertire i vigili del fuoco del suo mancato rientro a casa. La vettura sulla quale viaggiava la donna era stata trovata con le quattro frecce accese e vuota a San Pietro Lametino, frazione di Lamezia Terme.

Le ricerche sono in corso adesso in tutta la zona per cercare il secondo figlio, un bimbo di due anni, anche con l’ausilio di un elicottero del Nucleo Vvf di Salerno e un altro è in arrivo da Catania.