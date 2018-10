Le donne del pusher ostacolano l’arresto

GELA (CALTANISSETTA) – I carabinieri tentano di bloccare uno spacciatore che cercava di disfarsi della droga nascosta in casa ma vengono ostacolati a calci e pugni dalle donne del pusher (la convivente, la madre e una sorella) che si oppongono strenuamente causando loro contusioni ed escoriazioni multiple giudicate guaribili in 5 giorni.

E’ accaduto ieri sera in uno dei quartieri periferici di Gela dove è stato necessario fare intervenire altre pattuglie di militari per procedere all’arresto dei quattro e al sequestro di un panetto di hashish e di strumenti per la pesatura e per il confezionamento della droga.

Il pusher, un uomo di 32 anni, deve rispondere di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio mentre le donne (di 63, 42 e 26 anni) dovranno rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.