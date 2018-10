CATANIA – Riprendono a Catania le attività di Teatroimpulso. Tra qualche settimana, oltre ai corsi di recitazione, partiranno quelli di sceneggiatura cinematografica (che ha visto gli allievi primeggiare negli ultimi due anni in importanti contesti nazionali), storia del cinema e dizione. A breve anche l’avvio della nuova stagione teatrale.

“Qui e ora è il precetto del teatro – dice Mario Guarneri, responsabile della scuola di teatro di Teatroimpulso che dal 1991 ha formato un gran numero di attori -, ma tanti per la foga di raggiungere la forma se ne dimenticano e fissano i fenomeni perdendo di vista la cosa in sé. Cerchiamo di avvicinarci a una realtà non verosimile ma vera: l’attore deve sempre sapere ciò che fa, deve costantemente osservare il suo personaggio che agisce liberamente. L’ago della bilancia deve stare al centro tra un’esecuzione fredda e calcolata da una parte e l’isteria dall’altra. Le prove stanno proprio in questo: cercare di rendere attive le circostanze del testo, usando la mia vita e l’immaginazione. Così da creare un bagaglio da riversare poi in scena con le parole dell’autore”.