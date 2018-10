“Sei massone? Devi dichiararlo”

PALERMO – Deputati e assessori regionali, sindaci e consiglieri comunali sono obbligati a dichiarare la loro eventuale iscrizione a logge massoniche. Lo prevede una legge appena approvata all’Assemblea regionale siciliana.

“La Sicilia è la prima regione d’Italia ad avere una legge di questo tipo; nonostante le fortissime pressioni in senso contrario, abbiamo affermato un dovere di trasparenza e di responsabilità che adesso andrebbe esteso a tutte le cariche elettive in Italia”, dice il presidente dell’Antimafia regionale, Claudio Fava, autore del disegno di legge.

“Uno dei disegni di legge più inutile discussi da questa Assemblea, ma parecchi deputati hanno paura. Perché? Ce lo spieghino”. avevano commentato i deputati del M5S all’Ars che in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni che hanno parlato di “assurdo balletto” intorno al ddl in discussione, che prevede la dichiarazione di appartenenza, o meno, dei deputati alla massoneria” e per annunciare “battaglia in nome della trasparenza”.

“Questo ddl – ha detto la capogruppo 5 stelle Valentina Zafarana – è bloccato dal silenzio. Come diceva Paolo Borsellino ‘bisogna non solo essere onesti ma anche apparire onesti’. Non conosco in maniera approfondita cosa sono le logge massoniche ma c’è un aspetto iniziatico e possibilità di partecipare a riti esoterici e credo che questo sia quanto più distante dalla laicità dello Stato”.

Per il deputato Antonio De Luca, componente della commissione Antimafia, “si è toccato un nervo scoperto”. Sull’inutilità della legge ha messo l’accento anche Giancarlo Cancelleri. “I problemi della Sicilia – ha sostenuto – sono altri. Il vero tema è che l’Ars si è ridotta a parlare di queste cose, che dovrebbero essere scontate, e non si affrontano i problemi veri: dai rifiuti al lavoro. Qui il tema vero è che di fronte a un tema come questo si fanno dibattiti di ore. È paradossale: un assessorato da’ il patrocinio a iniziative massoniche e poi ci si vergogna di dichiarare di essere massoni. Ieri ho visto in aula delle scene assurde e un palpabile imbarazzo, qualcuno forse difendeva la segretezza di queste associazioni”.