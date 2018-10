Scoperta la fabbrica dei diplomi facili

AGRIGENTO – Operazione “Diplomat” della guardia di finanza di Ragusa che ha riguardato anche la provincia di Agrigento e Catania. Scoperto un sodalizio tra presidi, insegnanti e personale di segreteria appartenenti a quattro distinti istituti paritari che sfornavano diplomi senza studiare o fare esami.

In particolare, gli investigatori hanno controllato le attività di un centro d’istruzione, non riconosciuto dalle autorità scolastiche, che aveva base logistica a Ispica (Rg) e saldi rapporti con scuole paritarie in provincia di Agrigento (Licata e Canicattì) e Catania.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza di 22 diplomi di scuola media superiore irregolarmente conseguiti nell’anno scolastico 2014/2015.