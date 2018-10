Nel deposito 220 chili di marijuana

PALERMO – Domenica scorsa – ma la notizia è stata resa nota oggi – la Squadra mobile di Trapani ha arrestato due persone di Calatafimi, Salvatore Adamo e Bruno Bruccoleri, di 58 e 45, il primo con precedenti per mafia: in auto, una Golf station wagon, trasportavano 8 chili di marijuana che avevano appena prelevato da un capannone in località Riina-Paganazzo, dove complessivamente sono stati trovati 220 chili di droga.

In sede di convalida dell’arresto, il Gip ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Adamo è ritenuto organico alla famiglia mafiosa di Calatafimi. Sul suo conto gravano condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso e per tentato omicidio.