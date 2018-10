Marijuana in casa a Nesima e Monte Po

Catania . Operazioni antidroga della polizia: sequestrati 2,5 kg di “erba” e due pusher in manette

CATANIA – Due pusher arrestati e circa 2,5 chilogrammi di marijuana sequestrati. E’ il bilancio di due operazioni antidroga della squadra mobile della questura di Catania. Nel popoloso rione Monte Po, la polizia ha trovato in locali in uso a Damiano Rosario Ferrara, di 29 anni, circa 1,8 chili di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi.

Nel quartiere Nesima Superiore la squadra mobile ha invece arrestato Anthony Scalia, di 26 anni, dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 675 grammi di marijuana e materiale per confezionare dosi.