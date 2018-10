Bomba d’acqua su Catania. Piove in tribunale. Pogliese: “Imprevedibile”

CATANIA – Un altro pomeriggio da paura a Catania con un nuovo violento nubifragio che dopo appena 24 ore ha messo in ginocchio ancora una volta la città. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta intorno alle 15, accompagnata da fulmini e a tratti grandine. Disagi e allagamenti in diverse zone e nei paesi dell’hinterland.

Strade come fiumi e auto in panne: diverse le chiamate ai pompieri, ancora impegnati negli interventi a causa del maltempo di ieri, come nel caso del Villaggio di Santa Maria Goretti. Numerose le testimonianze fotografiche e video (alcune anche sul nostro canale video.lasiciliaweb.it) dei cittadini che si sono trovati all’improvviso tra strade allagate che sembravano veri e propri fiumi in piena.

Tra le ‘vittime’ della violenza dell’acqua anche l’ex pretura di Catania, oggi sede distaccata del Tribunale, che ha fatto registrare evidenti infiltrazioni con acqua che cadeva anche in un’aula.

Il sindaco Salvo Pogliese bersaglio di lamentele e critiche degli utenti ha spiegato: “Ieri e oggi Catania è stata colpita da due eventi atmosferici di portata eccezionale e non prevedibile. Non era mai accaduto che due bombe d’acqua di questa violenza si rovesciassero sulla città in poco più di ventiquattro ore, allagando sia il centro che le periferie. La macchina comunale è interamente all’opera per verificare tutte le criticità. Dopo aver completato la ricognizione saremo in grado di valutare gli eventuali danni”.