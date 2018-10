CATANIA – In fiamme a Catania una spazzatrice impegnata stamattina nella raccolta di rifiuti in via Umberto, probabilmente a causa di un guasto. Il conducente ha abbandonato subito il mezzo, chiamando i vigili del fuoco. Le fiamme in pochi minuti si sono propagate raggiungendo un’auto in sosta che è rimasta danneggiata.