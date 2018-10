Pedara, danneggiate 800 tombe

PEDARA (CATANIA) – La notte scorsa nel cimitero di Pedara (Catania) sono stati trafugati un migliaio di vasetti in finto rame e i ladri, per farlo, hanno anche danneggiato circa 800 lapidi. I ladri hanno anche tirato su diversi metri di cavi di rame dalla parte nuova del camposanto ed alcuni sono stati abbandonati lungo i vialetti.

La scoperta stamane da parte del custode. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. Il sindaco Antonio Fallica, dopo un sopralluogo effettuato insieme all’assessore ai servizi cimiteriali Mimmo Sciré, ha detto: “Pedara è ferita. Il tempo di oggi rispecchia il nostro stato d’animo. Siamo vittime di un gesto vile, perpetrato senza alcun rispetto per i nostri cari, perché segno di una inciviltà ormai latente che avvilisce”.

“I nostri defunti – ha continuato Fallica – hanno assistito dall’alto a questa profanazione tanto vergognosa quanto inutile perché la gran parte dei vasetti rubati erano fatti in un materiale simil rame, e non in oro rosso, come chi li ha rubati forse credeva”. “Quindi – ha sottolineato – una bravata che ci mortifica e che ci ferisce. Per questo siamo si dispiaciuti ma anche molto arrabbiati. È disdicevole rimanere colpiti in un punto sacro come il luogo in cui riposano i nostri cari defunti”.

“A una primissima stima – ha proseguito il primo cittadino – sono non meno di 800 le tombe, tra quelle a terra e quelle nelle colombaie, danneggiate. Sarà comunque fatto un inventario puntuale tomba per tomba per avere un dato preciso ed attivare poi le procedure idonee in modo di ripristinare al meglio e soprattutto per tempo questo danno che prima ancora che materiale e soprattutto un danno morale”.

Fallica ha detto che il cimitero resterà chiuso per lavori fino a data da destinarsi. “L’obiettivo – ha continuato – è rendere fruibile la struttura in meno di un mese in concomitanza con la commemorazione dei defunti”.