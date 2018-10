Sott’acqua Villaggio S. Maria Goretti

L’allerta arancione non prometteva bene. E in effetti da stamattina su Catania si è scatenata una pioggia costante e a tratti fortissima, che ha progressivamente paralizzato la città. Subito si sono formate code in tangenziale e in prossimità del casello dell’autostrada A18.



Il maltempo, che ha colpito soprattutto le coste ioniche della Sicilia, ha causato disagi in tutta la città, soprattutto per l’intensificarsi delle piogge nel primo pomeriggio. La circonvallazione e la via Etnea, così come tante altre arterie secondarie in diverse zone della città, si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena.

Sono circa 40 le richieste d’intervento giunte ai vigili del fuoco, molte per soccorso di persona con auto in panne tra Piano Tavola, Villaggio Santa Maria Goretti e Mascali. A Scordia sulla Strada Statale 385 si è verificata una frana che ha creato pericoli e disagi agli automobilisti in transito.

A Misterbianco in località Pezza Mandra è stata soccorsa un’anziana che a causa di una caduta aveva riportato forti dolori a un arto. Per domani giovedì 4 ottobre la protezione civile regionale ha diramato un comunicato di rischio meteo-idrologico ed idraulico di livello giallo, cioè di attenzione.