Madre e sorella picchiate e segregate, arrestato ventenne catanese

Pretendeva continuamente soldi per comprare la droga: la polizia ferma un’escalation di violenza

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il ventenne C. L. per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della madre e della sorella disabile fin dalla nascita.

Le vessazioni fisiche e psicologiche erano continue: con schiaffi, spinte e mani nella gola il ragazzo costringeva la madre a consegnargli il denaro necessario per l’acquisto di sostanze stupefacenti e talvolta ad accompagnarlo a comprare la droga.

Quella del ventenne è stata un’escalation di violenze, dalla distruzione della casa alle minacce con le armi nei confronti di entrambe, fino al sequestro delle due donne in casa, segregate nelle rispettive camere da letto.