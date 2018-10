Fatture false per evadere il fisco, sequestrati 800.000 € ad azienda etnea

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro e disponibilità finanziarie, per oltre 800 mila euro, nei confronti della “Future times multimedia srl”, impresa che esercita il commercio al dettaglio di apparecchiature di telecomunicazioni e telefonia con sede a Valverde, rappresentata da dal 41enne Sebastiano Daniele Coci, indagato per fatture false.

Per evadere le imposte avrebbe creato dei documenti contabili passivi, “autoproducendosi” le fatture d’acquisto così da ridurre drasticamente e in modo illecito gli utili finali dell’impresa. Questo artificio, reiterato negli anni d’imposta dal 2012 al 2014, è stato realizzato con l’inserimento in contabilità di fatture per operazioni inesistenti pari a oltre un milione e 300 mila euro.

Le Fiamme gialle etnee hanno scoperto la falsità di diverse fatture emesse da fornitori di nazionalità cinese. Inoltre secondo la Gdf l’indagato, allo scopo di pareggiare in contabilità le giacenze finali della merce relativa ai fittizi acquisti con quelle realmente presenti in magazzino, perfezionava l’illecito circuito alla fine dell’anno con false vendite “a stock” caratterizzate da sconti addirittura pari al 95% del valore dei beni.