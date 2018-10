Catania, in arrivo 22 mila cartelle Imu

Lotta all’evasione fiscale, il Comune invia gli avvisi di accertamento per i mancati pagamenti. VIDEO

CATANIA – Nell’ambito del processo di riorganizzazione di lotta all’evasione tributaria, l’Amministrazione Comunale ha riavviato l’attività accertativa dell’Imu (Imposta Municipale Unica), ferma da due anni, impostando il riscontro incrociato dei versamenti effettuati dai contribuenti con i dati in possesso dal Comune, al fine di individuare coloro che non sono in regola e fargli pagare il dovuto.

Dalla doverosa azione di accertamento, per garantire equità e recuperare sacche di evasione tributaria tra i possessori delle seconde case, sono emerse significative differenze che comporteranno l’emissione, nei prossimi giorni, di 22.000 avvisi di accertamento per i mancati pagamenti dell’Imu relativi agli anni 2103 e 2014.

In un quadro di rapporti improntati alla fiducia e alla collaborazione, gli uffici comunali dei tributi, saranno attenti a valutare le specifiche situazioni dei singoli contribuenti che vorranno fornire elementi utili a garantire la correttezza della loro posizione tributaria nei confronti del Comune di Catania.

Potranno farlo recandosi direttamente a palazzo dei Chierici, in piazza Duomo, oppure scrivendo via email a: ici@comune.catania.it ovvero telefonando al numero verde 800162040.