A Fontanarossa con le lame nascoste

CATANIA – E’ successo di nuovo. Come pochi giorni fa la polizia di frontiera catanese ha beccato due passeggeri all’aeroporto con finte card costruite ad arte con lama in acciaio.

G. S. in partenza per Roma e L. G. N. G. in partenza per il Lussemburgo sono stati denunciati; nel primo caso la lama era nascosta nel portafogli, nel secondo all’interno del bagaglio a mano.

Inoltre nel pomeriggio dello scorso 29 settembre il passeggero G. M. è stato denunciato per detenzione abusiva di armi, poiché trovato in possesso di due cartucce inesplose per pistola di cui una calibro 45 e l’altra calibro 9 corto, entrambe celate all’interno del giubbotto.