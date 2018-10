Armi illegali e marciapiede occupato: a Catania scattano multe e denunce

CATANIA – Nel corso di controlli nei quartieri Picanello e Borgo, la polizia di Catania ha multato i titolari di 3 attività commerciali (bar, chiosco e pasticceria) per occupazione del marciapiede con tavolini, sedie e ombrelloni.

Sono state inoltre indagate 3 persone, due delle quali perché non hanno denunciato la detenzione di due pistole trasferite da un’abitazione a un’altra (uno di loro, invalido al 100 per cento e con accompagnamento, peraltro non possiede i requisiti necessari).

Il terzo è accusato di omessa custodia della propria pistola regolarmente detenuta e del relativo munizionamento; dopo la separazione avvenuta circa 10 anni fa, trasferitosi in altra abitazione ha lasciato l’arma nella casa dell’ex coniuge, che risulta priva dei requisiti per poterla detenere. In tutti e tre i casi le armi e le munizioni sono state sequestrate.

Infine sono state contestate 33 violazioni al codice della strada, con particolare riferimento alla mancanza di assicurazione responsabilità civile e uso del casco.