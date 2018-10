Ue, stop alle aste on line al “doppio ribasso” che strangolano gli agricoltori

L.Cil. L’Europa frena la Gdo a favore dei produttori agroalimentari: “Sono sleali”. Recepito in commissione Agri un emendamento del M5s, il 22 ottobre la proposta in aula a Strasburgo

Tutelare il consumatore finale o il produttore primario? E’ l’eterno dilemma della filiera agricola che non trova mai risposte che riescano a soddisfare tutte le categorie. Da anni si assiste all’impoverimento delle campagne, al massiccio utilizzo del caporalato in agricoltura per abbattere i costi di produzione e soprattutto alla crisi del settore che, a causa dei margini esigui e talvolta al di sotto degli investimenti iniziali ricavati dalla vendita dei prodotti, non riesce a far fronte alle spese.

Un rompicapo, soprattutto se ai problemi già noti si aggiungono anche le pratiche commerciali, come quella delle aste al doppio ribasso, che la grande distribuzione utilizza per abbattere il prezzo dei prodotti, per ottenere vantaggi d’acquisto e per essere concorrenziali tra catene di discount.

Le aste al doppio ribasso sono on line e funzionano pressappoco così: gli acquirenti incontrano i propri fornitori su una piattaforma virtuale, chiedendo loro di avanzare un’offerta per una grande quantità di un determinato prodotto. Sulla base dell’offerta più bassa la Gdo convoca successivamente una seconda asta on line che in poche ore chiama i partecipanti a rilanciare, con un evidente paradosso, per ribassare ulteriormente il prezzo di vendita di quel prodotto.

Strettamente collegato al fenomeno delle aste al doppio ribasso è la vendita sottocosto dei prodotti alimentari che distoglie il consumatore dalla qualità reale del prodotto che acquista. Una pressione esagerata sui prezzi finali dei prodotti agricoli che i supermercati scaricano sui produttori e dai produttori sui lavoratori adducendo come motivazioni che alla base del loro business c’è l’interesse verso il consumatore finale che, attraverso uno strumento moderno, ed efficace riesce ad ottenere quei prezzi competitivi che chiede, insieme alla qualità.

Secondo una stima di Ismea per ogni euro di spesa in prodotti agroalimentari freschi come frutta e verdura solo 22 centesimi arrivano al produttore agricolo, ma il valore scende addirittura a 2 centesimi nel caso di prodotti trasformati, dal pane ai salumi fino ai formaggi.

Eppure l’agricoltura, tutelata da regole certe e messa al riparo dalla concorrenza sleale potrebbe rappresentare una valvola di sfogo per l’occupazione giovanile.

Ieri con un voto favorevole a un emendamento presentato in commissione Agricoltura dalla delegazione del M5s a Bruxelles, il Parlamento europeo ha finalmente definito sleale la pratica delle aste al doppio ribasso. “Aspettiamo il 22 ottobre – spiega l’europarlamentare siciliano Ignazio Corrao – per l’approvazione finale in plenaria che rappresenterà la posizione del Parlamento Europeo. La palla poi passerà al Consiglio Europeo, ma il nuovo Governo del Paese, di concerto con noi a Bruxelles, sta lavorando su una bozza di legge per fermare le aste a doppio ribasso. Infatti la direttiva lascia mano libera agli stati membri di prevedere sanzioni e regole più rigide”.

Una misura che il comparto agricolo aspetta da tempo contro una pratica importata dalla grande distribuzione tedesca e che sa di beffa doppia nei confronti dei lavoratori delle nostre campagne.

“Con lo stop alle aste online a doppio ribasso selvagge – spiega Corrao – diamo una grossissima mano alla lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori e dei braccianti. Stiamo lavorando per creare le condizioni per ridare dignità agli agricoltori e per ridare ai nostri prodotti agricoli e agroalimentari il giusto valore”.

Nei mesi scorsi il ministero per le Politiche agricole aveva firmato un patto con Federdistribuzione, ad integrazione di un codice di autoregolamentazione sottoscritto da diverse grandi aziende, ma non da tutte, “per favorire la trasparenza, l’equità, la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori” impegnandosi “per promuovere attraverso un codice etico pratiche commerciali leali lungo l’intera filiera agroalimentare”.

In particolare le organizzazioni della grande distribuzione si sarebbero impegnate a non fare più ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Una linea che sarà portata avanti anche dal nuovo ministro leghista Gianmarco Centinaio e che dovrebbe fare parte di una bozza di legge che vedrà la luce nei prossimi mesi.

