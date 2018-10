Milano-Cortina sì, Torino no

MILANO – Il nodo è sciolto: sarà Milano-Cortina la candidata italiana nella corsa per ospitare i Giochi olimpici invernali 2026, ora e’ ufficiale; ma restano le polemiche e possibili colpi di scena con la sindaca di Torino, Chiara Appendino che definisce la scelta di Milano-Cortina ”incomprensibile” e chiede che “il Coni porti in votazione i dossier, la candidatura di Torino è ancora in campo. Si entri nel merito dei dossier, si analizzino costi in modo analitico e il Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte” facendo paventare la possibilità di una candidatura singola.

E intanto, il Governo, nella persona del vicepremier Luigi Di Maio ribadisce che “dopo che è saltata l’ipotesi a tre” per le candidature alle Olimpiadi 2026, “o chi vuole fare le olimpiadi se le paga da solo o le olimpiadi non si fanno. Milano e Cortina vogliono farle? Il governo manderà una lettera e dirà ok, ma come governo non ci mettiamo un euro, né per i costi diretti né indiretti”.

A spiegare la scelta di Milano-Cortina è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò il quale ha sottolineato che si tratta “di una dichiarazione concordata, peraltro anche negli ultimi giorni, con il Governo. Non c’erano alternative in considerazione della posizione di Torino di sfilarsi dalla candidatura a tre, che io avevo auspicato fino all’ultimo potesse andare avanti. Dovevamo obbligatoriamente e necessariamente mandare un segnale perché mercoledì si parte per Buenos Aires. Torino non ha accettato il discorso di andare senza le garanzie del Governo mentre Regione Lombardia e Veneto lo hanno sostenuto. Di conseguenza non c’era alternativa”.

E alla richiesta della sindaca Appendino di portare al voto i dossier, il numero uno del Coni risponde che “c’è sempre tempo anche dopo Buenos Aires”. Nella lettera inviata al Cio il Coni sottolinea che si tratta di “un progetto innovativo, secondo le linee di Agenda 2020 e le nuove norme, che includerà non solo le città di Milano e Cortina ma anche le rispettive Regioni, Lombardia e Veneto, entrambe pronte a sostenere l’offerta e fornire le garanzie” e che la presentazione della candidatura Milano-Cortina segue le decisioni del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso e ha “il sostegno politico del nostro Governo”.

Ad annunciare la candidatura era stato in mattinata il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, seguito poi dal collega del Veneto, Luca Zaia, anche lui della Lega. “Il Coni – le parole di Fontana alla Giunta regionale – ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. “Ringrazio il governo – gli ha fatto eco Zaia – il Coni e tutti gli interlocutori che in questi mesi hanno lavorato per questa candidatura che onoreremo lavorando a testa bassa perché rimanga nella storia come un’Olimpiade memorabile. Avanti tutta!”.

“Il problema dei fondi non è il principale – sottolinea Fontana – credo lo potremo risolvere sicuramente. La Regione Lombardia e il Veneto e l’imprenditoria del territorio sarebbero in grado comunque di far fronte a questa esigenza. Cominciamo a vincere, che mi sembra la cosa più importante. La cosa importante ora è che si venga scelti: bisogna convincere e cercare di far capire al Comitato Olimpico che la nostra proposta è migliore rispetto a tutte le altre candidature presentate dagli altri paesi”. Mentre la delegazione del Coni parte per Buenos Aires dove verranno presentate al Cio le candidature ufficiali, giovedì prossimo, a Venezia, è la prima riunione operativa per la candidatura olimpica di Milano-Cortina.