Carico di marijuana a domicilio

Ispica . La guardia di finanza segue un furgone sospetto e scopre che aveva appena scaricato 190 chili di droga in una villetta: in manette due albanesi

ISPICA (RAGUSA) – Le fiamme gialle di Ragusa, in collaborazione con i colleghi di Catania, hanno effettuato un ingente sequestro di droga, destinato con ogni probabilità al

mercato clandestino ibleo: in manette due albanesi.

I militari hanno intercettato in località Marina Marza a Ispica un furgone utilizzato per trasporti di tipo commerciale. Il comportamento dell’autista del mezzo, che si aggirava in una zona così isolata e periferica, ha insospettito i finanzieri i quali hanno deciso di pedinarlo.

Il mezzo è prima entrato all’interno di un cancello di una villetta e, dopo circa 30 minuti, è andato via. A questo punto i militari hanno fermato il mezzo per un controllo. Il conducente, C.J. di 26 anni, ha manifestato subito evidenti segni di nervosismo, risultando piuttosto impreciso circa il carico trasportato, la località di consegna e le ragioni per le quali si trovava in una zona così poco interessata da trasporti commerciali.

Aprendo i portelloni del furgone, i militari hanno subito percepito un intenso odore di marijuana, malgrado il mezzo apparisse vuoto. Ritenendo che ci potesse essere stato poco prima, presso l’abitazione appena lasciata, lo scarico di un ingente quantitativo di droga, è stata effettuata una irruzione. Nell’abitazione è stato trovato un altro albanese (A.A. di 28 anni) e, nascosti in una camera, 45 sacchi di plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 188 chili.

Nel furgone è stato scoperto anche il vano doppiofondo, ben nascosto da un pannello amovibile, nel quale la droga era stata trasportata e consegnata presso l’abitazione di Ispica.

Il carico di marijuana intercettato, qualora immesso sul mercato clandestino, avrebbe potuto fruttare, al dettaglio, circa un milione e mezzo di euro.