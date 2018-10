Abusivi in case popolari dei parenti morti

Controlli della polizia nel Villaggio Santa Maria Goretti di Catania: indagata una coppia di coniugi, in una delle abitazioni viveva il figlio che lavora in aeroporto ed è in possesso di una casa di proprietà

CATANIA – Controlli antiabusivismo della polizia del commissariato Borgo-Ognina nel quartiere Villaggio Santa Maria Goretti. Le indagini hanno portato alla luce che che due coniugi, dopo la morte dei rispettivi genitori che erano assegnatari di due alloggi popolari siti al piano terra (320 metri quadri entrambi con cortile), hanno occupato abusivamente le case senza restituirli all’Istituto autonomo case popolari, così come prevede la legge.

In uno dei due alloggi, vi abita anche il figlio della coppia che lavora in ambito aeroportuale con un regolare contratto di lavoro e un’abitazione di proprietà. I due coniugi risultano ora indagati per invasione di terreni o edifici. Nel frattempo la polizia ha dato comunicazione all’Iacp di Catania in modo da poter rientrare in possesso di detti alloggi e assegnarli a persone che sono ancora oggi in attesa di assegnazione.

Durante l’attività controllo, sempre in zona Villaggio Santa Maria Goretti, i poliziotti, insospettiti da un manufatto in cemento ancora incompleto di circa 100 metri quadrati hanno accertato che una donna di 57 anni, disoccupata, senza reddito e che dorme da anni in una roulotte posizionata li affianco, ha provato a costruire su un terreno di un privato e a insaputa dello stesso proprietario, una casa senza le previste autorizzazioni edili affermando di essere stanca di vivere nella citata roulotte ormai erosa dal tempo e versante in pessime condizioni igienico sanitarie.

La donna è stata informata dai poliziotti della possibilità di rivolgersi all’Istituto Case Popolari di Catania e ad altri uffici presenti nel territorio, per avere adeguata assistenza.